В Украине погиб командир батальона ВСУ «Карпатская Сечь» Олег Куцин

Олег Куцин

CentralAsia (CA) - На востоке Украины погиб командир 49-го отдельного стрелкового батальона вооруженных сил Украины, а также руководитель подразделения украинской армии «Легион свободы» Олег Куцин (позывной Кум). Об этом сообщают мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, а также бывший народный депутат Украины Олег Тягнибок. Тягнибок уточняет, что Олег Куцин погиб на Изюмском направлении.

«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель «Легиона свободы», командир батальона «Карпатская Сечь» (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин (Кум)», — написал Олег Тягнибок в Facebook.

«На Восточном фронте погиб один из самых влиятельных командиров — Олег Куцин», — написал в той же соцсети Марцинкив.

«Карпатская Сечь» была создана в форме организации народной обороны в 2014 году. Телеканал «Прямой» отмечает, что ее бойцы участвовали в том числе в боях в районе аэропорта Донецка. Во время проведения российских военных действий в Украине, «Карпатская Сечь» выполняла задачи в Киеве, населенных пунктах Ирпень, Романовка, Стоянка, пишет УНИАН. Позже ее перевели на Изюмское направление. 19 мая «Карпатская Сечь» вошла в состав ВСУ как 49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск.

Куцин также входил в политсовет партии «Свобода», был главой Закарпатской партийной организации, сообщает телеканал «Эспрессо».