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Казахстан вводит 14-дневный безвизовый режим для граждан Ирана
Продолжение: В ходе поездки Токаева в Тегеран Казахстан и Иран подписали 9 документовПредыстория: Токаев прибыл в Иран с официальным визитом

CentralAsia (KZ) -  Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней, заявил 19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Тегеране, передает Orda.kz.

«Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество», – отметил Токаев.

Переговоры Токаева и Раиси в узком формате прошли в рамках официального визита президента Казахстана в Иран.

Токаев впервые посетил Иран после вступления в должность президента три года назад. Ранее они встречались в 2021 году на полях саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана.

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