Узбекистан договорился об отправке мигрантов в Германию

CentralAsia (UZ) - Между Агентством по внешней трудовой миграции и немецкой компанией «HS-Personal» при содействии Генерального консульства Узбекистана достигнуто соглашение об обучении граждан нашей страны немецкому языку с последующим их трудоустройством в компаниях ФРГ.

Как отмечает генконсульство РУз, при содействии дипмиссии делегация немецкой компании «HS-Personal» побывала в Узбекистане, в ходе визита они провели переговоры в Агентстве по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.

По итогам было достигнуто соглашение об обучении немецкому языку и трудоустройству водителей большегрузных транспортов и пассажирских автобусов, медперсонала в домах престарелых, обслуживающего персонала из Узбекистана в парках развлечений, в гостиницах и ресторанах Германии после того, как они получат сертификат немецкого языка B1.

Глава делегации Леандер Хютте подчеркнул, что кроме этого, немецкая сторона также открывает в Ташкенте Центр по обучению немецкому языку от начального уровня A1 до уровня профессионального владения C1 не только для трудовых мигрантов из Узбекистана, но и для всех желающих, кто хочет изучать язык и поступить в немецкие вузы. Центр будет также принимать экзамены и выдавать сертификаты «Telc», введенные в соответствии со стандартами ЕС.

По словам Леандера Хютте, это делает их, после Гёте-Института, одним из первых учреждений в Узбекистане, которое может предоставить возможность сдать тест по немецкому языку, признанный посольством Германии в Ташкенте.

«Таким образом, мы можем предложить узбекской стороне комплексную услугу от обучения до трудоустройства», ‑ отмечает он.