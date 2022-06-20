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В Туркменистане впервые пройдет фестиваль Go Viral

CentralAsia (TM) -  Туркменистан присоединился к региональной инициативе фестиваля Go Viral – в этом году он впервые пройдет в Ашхабаде. И произойдет это уже через пару недель, 2 июля, передает издание Orient.

Глобальная цель Go Viral - совершенствовать общество через изменения в сферах бизнеса, медиа, культуры и технологий. Ашхабадская площадка фестиваля также станет местом для личного и профессионального роста, даст возможность участникам прокачать свои знания и навыки, познакомиться с интересными людьми и единомышленниками, обменяться креативными идеями в дружелюбной, открытой и неформальной атмосфере.

Спикерами станут новаторы разных отраслей не только в Туркменистане, но и на международном уровне.

Для участия желающие могут зарегистрироваться до 27 июня.

Фестиваль уже состоялся в Душанбе, Ташкенте и Бишкеке. Следующий его раунд пройдет в Алматы 24-26 июня, а затем эстафету примет Ашхабад.

Проект спонсируется Госдепартаментом США при поддержке дипломатических миссий США в странах Центральной Азии.

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