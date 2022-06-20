Telegram запустил платную премиум-подписку

CentralAsia (CA) - Команда Telegram объявила о том, что в 2022 году мессенджер вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей превысило 700 млн человек в месяц. Также сообщается о запуске подписки Telegram Premium.

С Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ.

«При этом все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех. Более того, даже те, у кого нет Telegram Premium, смогут получить некоторые преимущества, доступные обладателям подписки. Например, все пользователи могут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, а также присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счётчик рядом с ними. Вклад подписчиков позволит и дальше развивать и совершенствовать Telegram, чтобы он оставался бесплатным, независимым и ориентированным на пользователя», - говорится в обращении компании.

Также уточняется, что всем пользователям доступны бесплатная загрузка фото, видео и других файлов объёмом до 2 ГБ каждый и неограниченное количество места в облачном хранилище Telegram. С подпиской Telegram Premium максимальный размер загружаемого файла увеличится до 4 ГБ — это целых 4 часа видео с разрешением 1080p или 18 дней аудио в высоком качестве.

Скачивать файлы увеличенного объёма смогут все пользователи Telegram, вне зависимости от наличия подписки.

Подписчики могут скачивать фото, видео и документы на максимальной скорости без ограничений. Скорость загрузки любых файлов теперь зависит только от интернет-соединения.

Для пользователей с подпиской почти все лимиты в приложении увеличены вдвое. С Telegram Premium можно оформить до 1000 подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвёртый аккаунт в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров.

В разделе «О себе» можно оставить более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Кроме того, подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео. Telegram Premium могут одновременно использовать до 20 удобных коротких публичных ссылок вида t.me/ для своих групп и каналов.

Если подписчик Telegram Premium не может по каким-либо причинам прослушивать голосовое сообщение, можно нажать на кнопку расшифровки рядом с ним, чтобы получить текстовую версию. Также Telegram Premium открывает доступ к новым инструментам для поддержания порядка в списке чатов. Теперь можно сделать папкой по умолчанию любую папку — так что приложение всегда будет открываться, например, на папке «Работа» или «Непрочитанное» вместо «Все чаты».

«В некоторых странах в публичных каналах с большим количеством подписчиков могут появляться сообщения, которые рекламодатели размещают через официальную платформу Telegram. Эти минималистичные объявления помогают Telegram покрывать текущие расходы, сохраняя при этом полную конфиденциальность пользователей. Для обладателей подписки Telegram Premium они будут скрыты. Вклад подписчиков помогает не только оплачивать дополнительные расходы, связанные с предоставлением Premium-функций, но и даёт возможность всем желающим пользоваться Telegram бесплатно», - говорится в сообщении.