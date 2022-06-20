В Узбекистане начали выращивать желтые арбузы

CentralAsia (UZ) - В фермерском хозяйстве в Ахангаранском районе Ташкентской области начали выращивать желтые арбузы из семян сорта «Риамо», которые закупают в Южной Кореи. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

Хозяйство создано в 2015-м году и имеет 86 гектаров посевной площади, из которых 3,5 засажены желтыми (сажают два года подряд) и красными арбузами. Зерно выращивается на 45 гектарах, помидоры — на 10 гектарах, соя — на 1 гектаре, а кукуруза — на остальной площади.

Этот вид арбуза появился на мировом рынке и в нашей стране в частности не так давно. Желтый арбуз — это гибрид, полученный зарубежными учеными-селекционерами в результате скрещивания дикого и культурного арбуза. Первый урожай был получен в странах Средиземноморья, а сегодня его выращивают по всему миру. Внешне желтые арбузы имеют овальную или круглую форму. Корка зеленая, гладкая или полосатая. Внутренняя часть ягоды желтого цвета, а его вес составляет в среднем от 1,5 кг до 4-5 кг.

Главное и самое большое различие между ними заключается в цвете массы внутри. Семян в желтом арбузе может быть меньше или вообще не быть. Вкус напоминает манго, лимон и ананас. Желтые сорта арбузов созревают немного раньше, чем красные. Они считаются быстрорастущими. Также наблюдается разница в цене. Во всем мире цены на желтые арбузы немного выше, чем на красные.

Рассаду, выращенную из семян, высаживают на поля в открытый грунт. В центральных районах Узбекистана этот период приходится на март. Первый урожай получают в середине мая. Для высадки выбирают солнечную сторону поля. При холодной погоде рекомендуется закрыть саженцы пленкой. Желтые сорта арбузов устойчивы к болезням и вредителям. Поэтому специальное химическое распыление не требуется. Подойдут минеральные или органические удобрения. Ближе к сбору урожая следует уменьшить полив. Тогда арбуз будет слаще. Если место, где ягода соприкасается с почвой, белое или желтоватое, а при похлопывании слышен звонкий звук, это означает, что он созрел.

Желтый арбуз содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, С, РР. Также богат кальцием, калием, магнием, железом, натрием, фосфором. Он положительно влияет на иммунитет, помогает в борьбе с различными инфекциями, вирусами. Желтый арбуз полезен людям, которые соблюдают диету, страдают аллергией. Потому что в нем мало сахара и калорийности.