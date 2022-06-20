Глава украинского МИД заявил, что Украина будет «воевать и лопатами» без поставок оружия

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Даже если страны Запада перестанут поставлять оружие Украине, военные страны все равно будут воевать, сражаясь даже лопатами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD, передает Sueddeutsche Zeitung.

«Если у нас не будет оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — подчеркнул он.

Кулеба пояснил, что чем раньше оружие для украинских военных будет отправлено, тем большую помощь это окажет стране. «Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», — добавил он.

Министр особо отметил, что на Западе не должны верить в то, что без поставок оружия Украина будет более охотно идти на уступки России. При этом он указал на то, что у Украины значительно меньше вооружений, чем у России.

«Мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом», - сказал Кулеба.

По его словам, только за последние несколько дней российские войска выпустили 1000 ракет по целям на Украине. Поэтому Украине тоже нужны системы ПВО.