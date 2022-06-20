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В Узбекистане за сутки выявили 93 новых случая COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 20 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 239 726. В течение прошедших суток зафиксированы 93 (накануне – 108) новых случая, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в 8 регионах страны – в столице (70), Ташкентской (6), Бухарской (6), Самаркандской (4), Андижанской (3), Кашакадарьинской (2) и Наманганской (2) областях.

За день выздоровели 58 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 713).

На лечении находятся 376 больных COVID-19.

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