В Узбекистане за сутки выявили 93 новых случая COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 20 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 239 726. В течение прошедших суток зафиксированы 93 (накануне – 108) новых случая, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в 8 регионах страны – в столице (70), Ташкентской (6), Бухарской (6), Самаркандской (4), Андижанской (3), Кашакадарьинской (2) и Наманганской (2) областях.

За день выздоровели 58 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 713).

На лечении находятся 376 больных COVID-19.