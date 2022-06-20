Российские космонавты показали ночной вид на Землю с МКС. Фото
- Азия и мир, общество
- 11:46, 20 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Российские космонавты показали вид на Землю с Международной космической станции (МКС). На планете ночью ярко светили огни. Фотографии опубликовал космонавт Олег Артемьев в своем Telegram-канале.
На снимках видны россыпи огней больших городов, бескрайние морские просторы и плотные белые облака. Четко просматривается тонкий слой атмосферы.
«Фантастическая подборка фотографий ночной Земли», - подписал публикацию космонавт.
Сейчас, помимо Олега Артемьева, на МКС находятся еще два российских космонавта — Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также их американские коллеги.
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