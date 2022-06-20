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Российские космонавты показали ночной вид на Землю с МКС. Фото

CentralAsia (CA) -  Российские космонавты показали вид на Землю с Международной космической станции (МКС). На планете ночью ярко светили огни. Фотографии опубликовал космонавт Олег Артемьев в своем Telegram-канале.

На снимках видны россыпи огней больших городов, бескрайние морские просторы и плотные белые облака. Четко просматривается тонкий слой атмосферы.

«Фантастическая подборка фотографий ночной Земли», - подписал публикацию космонавт.

Сейчас, помимо Олега Артемьева, на МКС находятся еще два российских космонавта — Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также их американские коллеги.

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