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ISW: Российские войска перебрасывают силы в Запорожскую область и готовят наступление на Славянск (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские войска продолжают готовиться к наступлению на Славянск юго-восточнее Изюма и западнее Лимана. Также украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.

Выводы института:

Сосредоточенных сил российской артиллерии в сочетании с малочисленными пехотными подразделениями по-прежнему недостаточно для наступления русских в Северодонецке.

Российские силы сосредоточены на укреплении оборонительных позиций вдоль южной оси из-за недавних успешных украинских контратак вдоль границы Херсонско-Николаевской области.

Как считает институт, Российские силы, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по удерживаемой Россией территории, чтобы разубедить украинцев и поощрить мобилизацию прокси-сил.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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