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Заявление Токаева по ДНР и ЛНР не связано с сокращением отгрузки казахстанской нефти на КТК, – Минэнерго Казахстана
Продолжение: «Ъ»: Россия приостановила отгрузку казахстанской нефтиПредыстория: Президент Казахстана Токаев назвал ЛНР и ДНР квазигосударствами

CentralAsia (KZ) -  Транспортировку казахстанской нефти через нефтяной терминал Новороссийского порта КТК временно сократили. По словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, это не связано с заявлением президента Касым-Жомарта Токаева о признании ЛНР и ДНР, которое он сделал накануне, передает Orda.kz.

Министр отметил, что российская сторона сообщила об этом Казахстану еще 13 июня, то есть до приезда Токаева на Петербургский международный экономический форум.

По словам министра на самом деле на КТК идут плановые работы.

«Я комментировал на прошлой неделе в парламенте, что собираются работы по очистке дна перед проведением донных работ. Там боеприпасы времен Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», - сказал он.

По его словам, ситуация никак не повлияет на экспорт казахстанской нефти с учетом ремонта на Кашагане.

«Насколько я знаю, комментарии мои 16 июня уже вышли. А с КТК мы отрабатывали с начала прошлой недели. У нас же с 15 по 25 июня, если они закончат работы, соответственно, Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. На отгрузку это никак не повлияет», – сказал Акчулаков в кулуарах мажилиса.

Третий ВПУ работает, на первых двух из-за работ по очистке дна работы приостановлены.

Акчулаков отметил, что по плану работы планируется провести с 15 по 25 июня. Ремонтные работы на Кашагане продлятся с 1 июня по 15 июля. Снижения объемов добычи нефти не произойдёт.

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