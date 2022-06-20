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Токаев по приглашению Си Цзиньпиня выступит на переговорах в формате БРИКС+
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпинь (слева направо)
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпинь (слева направо)
Предыстория: Китай пригласил Казахстан вступить в БРИКС+

CentralAsia (KZ) -  Пресс-служба Акорды опубликовала анонс мероприятий с участием президента Касым-Жомарта Токаева на эту неделю, из чего следует, что глава государства выступит на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате «БРИКС+».

21 июня глава государства в Акорде проведёт встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.

24 июня президент по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня в режиме видеоконференцсвязи выступит на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате «БРИКС+».

БРИКС – это группа из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

22 мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь опубликовал в своём Twitter пост, где пригласил Казахстан стать участником БРИКС+.

Помимо Казахстана, он также пригласил Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, Индонезию, Нигерию, Сенегал, ОАЭ и Тайланд.

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