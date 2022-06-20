В Узбекистане начато производство синтетической нефти

CentralAsia (UZ) - Завод «Uzbekistan GTL» выпустил первую партию синтетической нефти. Что стало историческим событием в нефтехимической промышленности Узбекистана.

14 июня 2022 года на заводе «GTL» было полностью запущено производство синтез-газа. В ночь с 14 на 15 июня произведенный синтез-газ был впервые отправлен на реакторы Фишера-Тропша — установку для производства синтетической жидкости.

По информации Минэнерго Узбекистана, полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нафты и сжиженного газа на заводе GTL.

«В настоящее время производимая синтетическая нефть хранится в резервуарах для хранения промежуточных продуктов завода, и вскоре начнется производство высококачественных, экологически чистых синтетических жидких топлив путем переработки, включая дизельное топливо GTL, керосин, нафту и сжиженный газ», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время синтетическая нефть направляется в резервуар для хранения промежуточной продукции.

Весь ключевой процесс пусконаладочных работ, обеспечение синхронной работоспособности около 11 тыс. единиц оборудования и ключевых производственных установок всего завода, а также полноценный их контроль и управление осуществляется инженерами и молодыми специалистами завода Uzbekistan GTL самостоятельно, без прямого участия иностранных специалистов.