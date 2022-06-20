Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти

CentralAsia (CA) - Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. По итогам месяца показатель поставок сырья достиг рекордного уровня, сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

По итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь—Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т. Этот показатель эквивалентен примерно 1,98 млн баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле. Таким образом, Саудовская Аравия стала вторым по величине импортером российской нефти. По итогам мая объемы поставок увеличились на 9% по сравнению с показателем мая прошлого года и составили 7,82 млн т, или 1,84 млн баррелей, в сутки.

Reuters отмечает, что главной причиной роста экспорта из России стали большие скидки на нефть. В частности, с дисконтом топливо покупают китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.

В феврале «Роснефть» заключила с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией соглашение о поставках 100 млн т нефти через Казахстан в течение десяти лет.

В апреле Reuters сообщал, что китайские госкомпании соблюдают существующие нефтяные контракты с Россией, однако из-за ужесточения западных санкций против РФ они по рекомендации китайских властей с осторожностью заключают новые сделки с Россией. В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Китай стремится пополнить свои стратегические запасы за счет дешевой российской нефти. При этом США тогда поясняли, что не считают покупку российской нефти Китаем нарушением санкций.