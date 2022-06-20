Самый дорогой в Центральной Азии Интернет в Туркменистане, а самый дешевый в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - По данным рейтинга Internet Accessibility Index, подготовленным британской компанией Broadbandchoices, Узбекистан занял 28 место из 164 по стоимости мобильного Интернета.

За 1 Гб мобильного Интернета узбекистанцы платят $1,3. Среди стран Центральной Азии самые низкие Интернет-тарифы в Кыргызстане ($0,6 за 1 Гб), в Казахстане ($0,8 за 1 Гб). Намного дороже мобильный Интернет в Таджикистане – $3,5 за 1 Гб и в Туркменистане – $17,5.

В топовую десятку стран с доступным мобильным интернетом, кроме Казахстана и Кыргызстана вошли такие страны СНГ как Россия и Беларусь.

Самый дешевый Интернет зафиксирован в Израиле – $0,3 за 1 Гб и в России – $0,5, а самый дорогой – в Экваториальной Гвинее ($36,6).

При составлении рейтинга учитывались 10 факторов, в том числе средняя скорость Интернета, стоимость и возможность широкополосного доступа в Интернет, а также стоимость 1 Гб мобильных данных.

В целом в общем рейтинге Узбекистан набрал 75,3 балла из 100 возможных и занял 113 место по доступности Интернета.

Возглавили рейтинг Дания, США и Лихтенштейн, на последнем месте расположились Нигер, Бурунди и Мавритания.

Среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета также уверенно лидирует Казахстан. Так, в Кыргызстане показатель составил 19,4 Мбит/с, в Узбекистане — 13,67 Мбит/с, в Таджикистане — 7,84 Мбит/с, в Туркменистане — лишь 3,31 Мбит/с.