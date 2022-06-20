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Президент Узбекистана предложил прописать запрет смертной казни в Конституции

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны в понедельник предложил внести в Конституцию норму о запрете смертной казни. Об этом 20 июня сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Исторический опыт показывает, что честь и достоинство человека в первую очередь проявляются в его естественном праве на жизнь. Это одна из высших и самых святых наших ценностей», — отметил президент.

«Мы постепенно сокращали количество преступлений, по которым назначалась смертная казнь, и полностью отменили этот вид наказания. Несмотря на это, отдельные граждане выдвигают предложения восстановить смертную казнь и вернуть её в уголовное законодательство», — сказал Мирзиеев.

Он напомнил, что большинство государств мира, где демократические и гуманистические идеи подняты на уровень высшей ценности, смертная казнь отменена. «Потому что право на жизнь — это естественное право каждого человека, и это право ему дало на государство, а Всевышний».

«Если вы поддержите, я предлагаю включить в нашу Конституцию ещё одну важную норму: „Смертная казнь в Узбекистане запрещена“. Таким образом мы продемонстрируем всему миру, что никогда не повернём обратно в этом крайне важном вопросе, что мы верны идеям гуманизма», — заявил президент.

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