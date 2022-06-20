Власти США поддерживают реформы Токаева

фото МИД РК

CentralAsia (KZ) - Власти США поддержали политические реформы, инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

«Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ», - сообщила заместитель государственного секретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

В МИД привели содержание ее письма специальному представителю президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

«Мы всегда готовы помочь Казахстану на сложном пути демократизации государственной системы управления, созданию открытых и слышащих институтов, а также усилению сферы защиты прав человека совместно с независимым гражданским обществом», - отметила Зея.

В сообщении также говорится, что США привержены мирному, стабильному, процветающему и демократическому Казахстану. Выражена надежда на продолжение диалога по обсуждению конкретных достижений нашей страны на пути к демократическому, ответственному и подотчётному государственному управлению.

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между Казахстаном и США заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Зея посетила Казахстан для совместного со специальным представителем президента РК Казыханом участия в первом заседании диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам 11 апреля в Нур-Султане», - добавили в МИД.

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