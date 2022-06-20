Эрдоган представит документы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО, - СМИ

CentralAsia (CA) - На саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен ознакомить участников-стран Североатлантического альянса со специальными документами относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Как пишет издание, в документе приводятся доказательства финансовой и политической поддержки Стокгольмом и Хельсинки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

По данным издания, турецкая армия также в ходе военной операции в Сирии и на севере Ирака захватила противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200–1000 м. В качестве подтверждений этому турецкая сторона зафиксировала серийные номера противотанковых орудий и сделала фотоснимки.

«Также турецкая сторона на саммите затронет вопрос эскалации Грецией напряженности в Эгейском море. В частности, речь идет о вооружении греческих островов, не имеющих военного статуса. Турция считает это «существенным нарушением» Парижского (1947) и Лозаннского (1923) соглашений. Также Анкара осуждает «провокационные визиты» на уровне заместителя министра обороны Греции. Факты, которые отрицают Афины, также будут показаны союзникам вместе с документами», — пишет Sabah.

18 мая Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Турция против вступления из-за того, что эти страны, как считает Эрдоган, сотрудничают с представителями РПК.