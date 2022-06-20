экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане гражданам при задержании будут зачитывать их права

CentralAsia (UZ) -  В Конституции Узбекистана закрепят норму, согласно которой сотрудники правоохранительных органов будут зачитывать права при задержании. Об этом 20 июня сообщил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с Конституционной комиссией.

Как отметил глава государства, в настоящее время правоохранители не объясняют гражданам, за что их задержали, а также не объясняют их права. Из-за этого права подозреваемого находятся под угрозой с начала задержания.

Учитывая международный опыт и «Правило Миранды», в Конституцию Узбекистана внесут норму о зачитывании прав при задержании. При этом, лицо не может быть задержано более чем на 48 часов до решения суда.

«Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана предложил прописать запрет смертной казни в Конституции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российские космонавты показали ночной вид на Землю с МКС. Фото
  • Монгольские школьники завоевали золотые медали по шахматам в Панаме
  • Минобороны России сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров украинской армии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com