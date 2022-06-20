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Дороги в Ташкенте затопило после дождя (видео)

CentralAsia (UZ) -  20 июня после сильного дождя в Ташкенте затопило некоторые улицы. Пользователи соцсетей сообщают о потопе в районе «Ташсельмаш» в столице.

«Объезжайте Ташсельмаш. Там под мостом ужас, сколько воды, все стоят, пробки большие», — рассказали местные жители.

Ранее «Узгидромет» объявил об опасности селей в некоторых регионах республики из-за грозы. Метеопредупреждение будет действовать до 22 июня.

Синоптики сообщали, что в начале недели в большинстве областей будут наблюдаться кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Температура сохранится в пределах 28 градусов. С 20 июня по 22 июня в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

В дальнейшем непогода отступит, в Узбекистан вернется стабильная жара в пределах +39 градусов.

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