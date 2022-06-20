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Делегация Узбекистана посетила Кабул. Фото

CentralAsia (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем президента республики по внешней политике - заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазизом Камиловым 19 июня посетила с визитом афганскую столицу Кабул, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе визита состоялись отдельные переговоры с заместителями премьер-министра Афганистана – муллой Абдул Гани Бародаром и Абдусаломом Ханафи.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также реализации на территории Афганистана инициированных Узбекистаном различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Афганская сторона выразила признательность руководству Узбекистана за оказание стране гуманитарной помощи, а также усилия по восстановлению национальной экономики.

Состоялись также переговоры членов узбекской делегации с и.о.министра иностранных дел Амирханом Муттаки и и.о. министра внутренних дел Афганистана Сироджиддином Хаккани.

Обсуждены вопросы сотрудничества в политической сфере, а также в области безопасности.

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