Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по поправкам к Конституции

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который в декабре 2021 года инициировал конституционную реформу, предложил провести референдум по проекту нового основного закона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана в понедельник проводит встречу с членами комиссии. «По инициативе комиссии предлагаю представить проект, разработанный парламентом, на всенародное обсуждение и принять путем референдума», - сказал Мирзиёев на заседании конституционной комиссии.

Президент Узбекистана отметил, что проведение референдума будет соответствовать принципу «единственным источником и автором конституции является народ». «Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция», - добавил Мирзиеев.

Ранее Мирзиеев выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.