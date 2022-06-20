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Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по поправкам к Конституции

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который в декабре 2021 года инициировал конституционную реформу, предложил провести референдум по проекту нового основного закона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана в понедельник проводит встречу с членами комиссии. «По инициативе комиссии предлагаю представить проект, разработанный парламентом, на всенародное обсуждение и принять путем референдума», - сказал Мирзиёев на заседании конституционной комиссии.

Президент Узбекистана отметил, что проведение референдума будет соответствовать принципу «единственным источником и автором конституции является народ». «Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция», - добавил Мирзиеев.

Ранее Мирзиеев выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

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