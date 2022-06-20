Германия запустит угольные электростанции из-за сокращения российского газа

CentralAsia (CA) - Германия запустит угольные электростанции, чтобы компенсировать снижение поставок российского природного газа. Об этом пишет Deutsche Welle.

Германия должна сократить потребление природного газа и увеличить сжигание угля, чтобы помочь заполнить газохранилища к следующей зиме, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, поскольку страна отказывается от сокращенных поставок российского газа.

На прошлой неделе российская газовая компания «Газпром» объявила, что сокращает поставки по газопроводу «Северный поток-1» по техническим причинам, заявив о задержках с ремонтом компрессорных турбин немецкой компанией Siemens Energy.

Хабек предложил ограничить расходы на отопление в жилых домах, и правительство также хочет создать модель газового аукциона этим летом, чтобы стимулировать экономию газа в промышленности. Согласно схеме, промышленные потребители, которые могут обходиться без газа, будут сокращать потребление в обмен на финансовую компенсацию. Сэкономленный газ затем будет храниться.

Правительство Германии планирует открыть дополнительную кредитную линию в размере 15 млрд евро (15,7 млрд долларов США) через государственный банк KfW, чтобы позволить управляющему газовым рынком Германии Trading Hub Europe покупать газ для заполнения хранилищ. В настоящее время газохранилища в Германии заполнены примерно на 57%.

Министр экономики отметил о необходимости использования больше угля для производства электроэнергии, но охарактеризовал ситуацию как серьезную проблему для экологической политики страны. Учитывая этот факт коалиционное правительство поставило перед собой цель к 2030 году полностью отказаться от использования угля в производстве электроэнергии в Германии.