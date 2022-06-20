Украина получит из США вертолеты Ми-17, ранее принадлежавшие ВВС Афганистана, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Вооруженные силы Украины начали получать из США многоцелевые транспортные вертолеты Ми-17 , ранее принадлежавшие ВВС Афганистана. Фотографии выстроившихся и готовых к транспортировке и вступлению в бой были опубликованы Министерством обороны США, передает 19 июня военное издание BulgarianMilitary.com.

Афганские вертолеты советского производства принадлежат 167-му авиакрылу ВВС США. Вертолеты приземлились на базе Дэвис-Монтан в Аризоне, откуда самолеты C-17 Globemaster III доставили их в Штутгарт, Германия. Оттуда они направляются в Украину.

Некоторые вертолеты уже переданы и летают в украинском небе. Известно, что в пакет помощи по обеспечению безопасности Украины от США входит 20 вертолетов Ми-17. Опубликованные фотографии были сделаны до того, как часть вертолетов была перевезена.

Ми-17 — экспортное наименование советского многоцелевого вертолета Ми-8МТ, разработанного в начале 1960-х годов.

Как сообщалось ранее, Узбекистан в мае текущего года прояснил судьбу вертолетов и самолетов, угнанных в августе прошлого года афганскими военными летчиками. В стране оказались десятки единиц авиатехники, которую в свое время Афганистану предоставили США, чтобы сформировать боеспособные и самодостаточные военно-воздушные силы (ВВС).

Как заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, республика вернет оказавшиеся на его территории военные вертолеты и самолеты американским властям. Речь шла о 22 самолётах и 24 вертолётах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан». Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

«Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона», — сказал Иргашев.