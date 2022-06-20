Протесты в Казахстане: Генпрокуратура сообщила о новых подробностях дела группировки Армана Дикого

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили подробности о деятельности группировки Дикого Армана в Алматы в период январских событий. Следствие считает, что преступники держали заложников в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», передает Tengrinews.kz.

Как заявил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, активное участие в преступлениях в период январских событий принимал криминалитет, особую роль сыграл Арман Джумагельдиев, или Дикий Арман.

«6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки Glock и Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных.

Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены старшие, которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге», - рассказал Шалабаев.

Рядовым участникам, по его словам, было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений. В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах.

«Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан». В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался», - отметил он.

За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается.

О задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

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