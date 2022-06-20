Привлечение ОДКБ к «военной операции» в Украине не рассматривалось, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет большое значение, но вариант ее привлечения к «военной операции» в Украине не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал лидеров ОДКБ за отсутствие помощи России из-за опасения санкций, передает «КоммерсантЪ».

Песков во время пресс-колла отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривалось ли привлечение сил ОДКБ к военным действиям в Украине: «Нет, такой вариант не рассматривался». Он отметил, что ОДКБ «в недалеком прошлом» продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. «Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», — добавил пресс-секретарь.

В январе силы ОДКБ в качестве миротворческих привлекали для стабилизации ситуации во время протестов и последовавших за ними беспорядков в Казахстане. Это был первый раз с создания ОДКБ в 1992 году, когда организация направила свои силы в зону конфликта.

Генсек ОДКБ Станислав Зась после майского саммита в Москве сообщил, что вопрос привлечения сил организации к «военной операции» в Украине не обсуждался. МИД Казахстана также исключал отправку сил ОДКБ в признанные Россией Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать ДНР и ЛНР, а также пообещал не нарушать введенные против РФ санкции.

ОДКБ была основана 14 февраля 1992 года. В ее состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Одной из целей этой региональной международной организации является «защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов».