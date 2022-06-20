Глава «Узатом» прокомментировал слухи об остановке строительства АЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Глава «Узатом» Касым Тахтахунов прокомментировал слухи об остановке реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане, передает ТАСС.

По словам Тахтахунова, информация о приостановке реализации проекта не соответствует действительности, работы двигаются согласно утверждённому графику и уже приближаются к концу.

Надо понимать, что объект достаточно серьезный и подготовительные работы должны быть на достаточно высоком серьезном уровне и в достаточно большом объеме. На сегодняшний день эти работы практически на стадии завершения, — отметил глава «Узатом».

Представитель управления подчеркнул, что с начала реализации проекта были выполнены обширные работы, особое внимание уделили работе при резко континентальном климате Узбекистана.

Кроме того, АЭС использует большие объёмы воды для охлаждения конденсаторов турбин. В условиях дефицита водных ресурсов, ожидаемого в ближайшие десятилетия, требуется адаптация турбинного зала.

Как рассказал Тахтахунов, сейчас уже готовы практически все нужные документы, заработал образовательный центр на базе филиала МИФИ, а прошедшие обучение специалисты проходят практику в Бангладеш.

В сентябре 2018 года Россия и Узбекистан заключили соглашение о строительстве в республике АЭС из двух ядерных реакторов ВВЭП-1200 поколения "3+". Этот проект российских ученых в настоящее время признан мировым атомным сообществом наиболее безопасным. Ожидается, что непосредственно строительство АЭС стартует в 2022 году и завершится через шесть лет. Эксперты полагают, что запуск атомной электростанции позволит республике значительно сократить дефицит электроэнергии.