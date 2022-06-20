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Премьер-министр Узбекистана прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 20 июня, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Минск. В аэропорту его встретил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Целью визита Арипова в столицу Беларуси стало участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 20-21 июня, сообщила «Белта».

Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в том числе вопросы введения маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, Программу совместных действий государств – членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.

Членам Межправсовета будут представлены отчеты ЕЭК за 2021 год: о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Комиссии, о состоянии конкуренции на трансграничных рынках в 2021 году и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции, доклад о реализации проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

В целях дальнейшей интеграции национальных транспортных систем государств ЕАЭС в мировую транспортную систему и увеличения объемов торговли планируется рассмотрение вопросов развития транспортной инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов, входящих в том числе в международные транспортные коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг».

Кроме того, в повестке дня – обсуждение вопросов электронной торговли, таможенного сотрудничества, исполнение предыдущих поручений Межправсовета и другие.

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