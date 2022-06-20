Президент Беларуси посетит Узбекистан в сентябре

CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Узбекистан в сентябре, где примет участие в саммите ШОС. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, в Ташкенте президент Беларуси также проведет двустороннюю встречу с Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее в России подтвердили участие Владимира Путина в сентябрьском саммите ШОС в Самарканде.