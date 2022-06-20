Президент Беларуси посетит Узбекистан в сентябре

- Узбекистан, политика
- 21:55, 20 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Узбекистан в сентябре, где примет участие в саммите ШОС. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
По его словам, в Ташкенте президент Беларуси также проведет двустороннюю встречу с Шавкатом Мирзиёевым.
Ранее в России подтвердили участие Владимира Путина в сентябрьском саммите ШОС в Самарканде.
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