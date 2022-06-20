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МВД Австрии подтвердило участие австрийцев в конфликте на Украине

CentralAsia (CA) -  Министерство внутренних дел Австрии подтвердило участие австрийцев в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению МВД, управление госбезопасности и разведки Австрии «располагает информацией о небольшом количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях».

Ранее стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер раскрыл три тактики России в Донбассе, за счет которых она добивается победы. По его мнению, российские вооруженные силы сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем.

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