МВД Австрии подтвердило участие австрийцев в конфликте на Украине
- Азия и мир, общество
- 22:01, 20 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Австрии подтвердило участие австрийцев в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению МВД, управление госбезопасности и разведки Австрии «располагает информацией о небольшом количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях».
Ранее стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер раскрыл три тактики России в Донбассе, за счет которых она добивается победы. По его мнению, российские вооруженные силы сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем.
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