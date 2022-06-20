В Ташкенте загорелся частный детсад (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео с пожаром в частном детском саду в Ташкенте. В МЧС республики прокомментировали ситуацию.

Как сообщаетсяи, пожар произошел 20 июня в 17:48 в Мирабадском районе столицы. На место происшествия прибыли четыре пожарно-спасательные бригады, которым в 18:31 удалось полностью потушить воспламенение.

Огонь уничтожил около 80 квадратных метров площади, в том числе крышу, потолок и мебель. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и размер его ущерба.