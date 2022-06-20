В Узбекистане максимальный размер взятки в прошлом году составил $2 миллиона, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Максимальная сумма взятки в 2021 году в Узбекистана составила $2 млн, а минимальная сумма – $50. Об этом сообщило издание Uzdaily со ссылкой на руководителя информационной службы Агентства по противодействию коррупции Дурдону Очилову.

По ее данным, средняя сумма взятки в 2021 году в стране составила $37,8 тыс. Дурдона Очилова отметила, что в 2021 году в Узбекистане было совершено 91 преступление, связанное со взяточничеством должностными лицами.

10 преступлений были совершены должностными лицами государственных организаций областного уровня, 81 – должностными лицами государственных организаций районного и городского уровней.

В разрезе должностей 49 работали руководителями первого уровня, 8 – заместителями руководителей, 34 – исполнительными и техническими работниками. Среди них 77 мужчин и 14 женщин.

Больше всего преступлений было совершено в Ташкенте – 18 и Ташкентской области – 13, меньше всего в Навоийской области и Республике Каракалпакстан – по 2.

Почти треть всех преступлений (26 из 91) были совершены представителями судебных и правоохранительных органов, остальные 65 служащими органов исполнительной власти.

Из 91 преступления 20 связаны с трудоустройством, 8 – непринятием административных мер, 6 – выделением земли, 4 – разрешением на строительство, 3 – арендой земли, 3 – вывозом автомобиля со штрафстоянки, по 2 – с выдачей пенсий, истребованием доли для заключения договора о государственных закупках, с пересечением границы.