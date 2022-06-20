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В России в школьную программу включили признание ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  В школьный курс новейшей истории России для девятого класса решили включить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из примерной рабочей программы учебного модуля «Введение в новейшую историю России», опубликованной на сайте Института стратегии развития образования (его учредитель — Минпросвещения).

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России» содержит несколько разделов, в том числе «Возрождение страны с 2000-х гг.», один из подпунктов которого называется «Российская Федерация на современном этапе». В нем упоминаются исторические события, которые содержались в аналогичном документе за 2021 год, — пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции, а также новая тема — признание ДНР и ЛНР.

Среди целей изучения курса указаны «воспитание учащихся в духе патриотизма» и «развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

Президент Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Позже это решение, а также соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса было одобрено Госдумой и Советом Федерации.

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