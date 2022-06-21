Запущен первый за 30 лет поезд Душанбе-Ташкент

- Таджикистан, общество
- 10:29, 21 июня 2022
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CentralAsia (TJ) - Первый за 30 лет поезд отбыл с железнодорожного вокзала столицы Таджикистана, 20 июня сообщает таджикское агентство Аvesta. Поезд по направлению к Ташкенту отправился в 18:30 по местному времени.
Поезд встретят в столице Узбекистана 21 июня в 13:43.
Поезд состоит из 10 вагонов: 4 купе, 5 плацкартных и вагона-ресторана. В каждом купе пассажиров ожидал сюрприз от Таджикской железной дороги - фрукты, сладости и напитки.
Новые вагоны - автоматизированные, украинского производства, вмещают до 54 пассажиров.
Поезд до железнодорожного КПП Кудукли (120 км к западу от Душанбе) на территории Таджикистана сделает 6 остановок: Душанбе-2, Айни, Гиссар, Чептура, Регар, Пахтаабад. В каждом из них поезд будет стоять по 3 минуты, кроме станции Регар, где он простоит 40 минут.
Отмечается, что расстояние от Душанбе до Ташкента составляет 916 км, поезд будет проводить в пути 21 час. Из Душанбе поезд будет оправляться по понедельникам, обратно из Ташкента отправление будет осуществляться во вторник в 16:15.
В церемонии отправления поезда принял участие министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.
Пассажирское железнодорожное сообщение Ташкент — Душанбе было прервано в начале 90-х годов из-за начавшейся в Таджикистане гражданской войны.