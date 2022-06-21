Аскар Акаев: Революцию в 2005 году в Кыргызстане устроили США

Аскар Акаев

CentralAsia (KG) - В Алматы по приглашению казахстанской стороны находится с визитом первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. На интеллектуальном вечере «Жить в эпоху перемен» он рассказал, что, по его мнению, революцию в 2005 году в Кыргызстане устроили США, пишет Orda.kz.

Визит Аскара Акаева в Казахстан запланирован с 19 по 25 июня. Накануне Акаев успел встретиться со студентами и преподавателями КазНУ имени аль-Фараби. Там профессор МГУ читал лекцию.

20 июня Акаева встречали в AlmaU. Здесь он рассуждал на тему цифровизации экономики. И не преминул пообещать Казахстану технологический прорыв.

«Сейчас в Казахстане я с радостью обнаружил, что как раз эти два фактора налицо. У вас одно из самых молодых населений. И сейчас в Казахстане, оказывается, хорошие темпы роста населения и растущий уровень образования. Вот два фактора. Что вам надо сделать? Вам надо взяться сейчас за цифровое образование, чтобы уровень цифровой грамотности превысил эти критические 35%, и тогда у вас будет технологический прорыв», – отметил Акаев.

Беседа о будущем всё-таки перетекла в прошлое, и Акаеву пришлось вспоминать свои дни в качестве президента. Он заявил, что в 90-е у Кыргызстана были хорошие темпы развития, однако в 2000-х появились проблемы. И вновь подчеркнул, что считает США виновными в госперевороте.

«Я открыто об этом рассказываю, потому что посол США господин Янг совершенно открыто, особенно после революций в Грузии и Украине, говорил, что Штаты организовывали перевороты. Вопрос в том, что я, может быть, совершил ошибку, выехав. Многие говорят, надо было оставаться здесь. Но, поскольку я знал о том, что готовится кровопролитие, я решил, что не могу связывать свое имя с кровопролитием. Решил выехать из страны и не сожалею об этом», – заявил Акаев.

Не обошёл стороной Акаев и нынешнюю ситуацию в Казахстане. Он назвал президента Касым-Жомарта Токаева выдающимся дипломатом и заявил, что уважает и поддерживает его решение реформировать экономику и развивать информационную индустрию.

Первый президент республики Акаев вместе с семьей покинул Кыргызстан после его свержения в ходе так называемой «тюльпановой революции» в марте 2005 года и по сей день проживает в Москве, где занимается научной деятельностью и преподает в Московском государственном университете (МГУ).

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