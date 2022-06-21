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Первая партия детских доз вакцины Pfizer из США прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Монголия получила первую партию из 302 400 доз 1,3 млн доз педиатрических вакцин Pfizer из центра COVAX, которые будут использоваться для детей в возрасте 5 –11 лет с согласия родителей. Эта поставка первых педиатрических вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет была безвозмездно предоставлена правительством Соединенных Штатов и доставлена через ЮНИСЕФ.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают Монголию в ее борьбе с COVID-19, и сегодня мы продолжаем эти усилия, доставив более 300 000 вакцин для обеспечения безопасности монгольских детей. США уже предоставили Монголии более 8,1 млн долларов в качестве прямой помощи в связи с COVID-19», – пишет посольство США.

С июня 2021 года ЮНИСЕФ в Монголии поддержал правительство Монголии, закупив 2,5 млн доз вакцин Pfizer при поддержке правительства Японии и еще 1,3 млн доз при поддержке COVAX и правительства США.

Почти 90 процентов вакцин, используемых для ревакцинации, были вакцинами Pfizer, закупленными ЮНИСЕФ в Монголии.

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