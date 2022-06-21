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Посол КНДР поблагодарил монгольскую сторону, которая, протянула руку помощи КНДР в трудные времена

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла КНДР в Монголии О Сунг Хо.

Б.Батцэцэг
Б.Батцэцэг

В ходе встречи министр Б.Батцэцэг выразила обеспокоенность распространением инфекции COVID-19 в КНДР, отметив, что две страны имеют добрую традицию поддерживать друг друга в трудные времена. Они также обсудили вопросы устойчивого развития традиционно дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также двустороннего сотрудничества на международной и региональной аренах и в гуманитарной сфере.

О Сунг Хо
О Сунг Хо

Отметив, что КНДР отмечает 110-летие со дня рождения корейского лидера Ким Ир Сена и 80-летие со дня рождения Ким Чен Ира, посол сказал, что поколения лидеров внесли значительный вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и КНДР. Посол также выразил признательность монгольской стороне за протянутую руку помощи КНДР в трудную минуту и выраженную моральную и материальную поддержку.

источник: МИД Монголии

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