Посол КНДР поблагодарил монгольскую сторону, которая, протянула руку помощи КНДР в трудные времена

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла КНДР в Монголии О Сунг Хо.
В ходе встречи министр Б.Батцэцэг выразила обеспокоенность распространением инфекции COVID-19 в КНДР, отметив, что две страны имеют добрую традицию поддерживать друг друга в трудные времена. Они также обсудили вопросы устойчивого развития традиционно дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также двустороннего сотрудничества на международной и региональной аренах и в гуманитарной сфере.
Отметив, что КНДР отмечает 110-летие со дня рождения корейского лидера Ким Ир Сена и 80-летие со дня рождения Ким Чен Ира, посол сказал, что поколения лидеров внесли значительный вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и КНДР. Посол также выразил признательность монгольской стороне за протянутую руку помощи КНДР в трудную минуту и выраженную моральную и материальную поддержку.
источник: МИД Монголии