Правительство Монголии повысит пособия для детей с инвалидностью

CentralAsia (MNG) - Кабмин обсудил комплекс комплексных мер для людей с инвалидностью и принял ряд решений.

По словам министра здравоохранения С.Энхболд, правительство приняло решение предоставить 100-процентную скидку на основные лекарственные средства, которыми пользуются дети с параличом.

Соответствующим должностным лицам и министрам поручено в течение месяца включить необходимые препараты в список льготных и оформить его.

Министру здравоохранения С.Энхболд и министру иностранных дел Б.Батцэцэг также было поручено сделать реконструктивную хирургию нерва при параличе, которая в настоящее время не проводится в Монголии, доступной внутри страны до сентября.

Министр здравоохранения подчеркнул, что правительство изучает возможности привлечения врачей из Индии и Турции для проведения операций такого типа, и поделился планами по подготовке монгольских хирургов.

«Есть много вопросов, которые необходимо решить, начиная с затрат на привлечение международной медицинской бригады. В дальнейшем целесообразно проводить вышеуказанную операцию в стране. Ввоз противосудорожных препаратов, находящихся в дефиците, не требует специальной лицензии. Выдаются разовые лицензии. В результате люди смогут создавать компании и поставлять столь необходимые лекарства».

Кроме того, правительство решило увеличить размер страховых взносов и социальных пенсий и пособий одному из родителей каждого ребенка, нуждающегося в постоянном уходе. Ставка социальной пенсии составляла 188 000 тугриков (примерно: $ 60) и была увеличена до 288 000 тугриков (примерно: $ 93) за последние два года на фоне пандемии COVID-19. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил министрам продолжать обеспечивать этот размер социальной пенсии до 2023 года и отразить необходимое финансирование в государственном бюджете следующего года.

Опекуны детей, нуждающихся в постоянном уходе, получают ежемесячное пособие в размере 123 000 тугриков (примерно: $ 40), а лица, осуществляющие уход за взрослыми, получают 84 000 тугриков (примерно: $ 27) в месяц. В связи с этим Кабмин решил изучить возможность установления разных размеров пособий в зависимости от степени инвалидности.

Премьер-министр поручил чиновникам предусмотреть в бюджете будущего года необходимые средства для создания дома престарелых для парализованных, не имеющих родителей и постоянных опекунов, а также и поручил обратить внимание на фиксированную выплату 30-процентной надбавки к заработной плате воспитателям и учителям, работающим с детьми с ограниченными возможностями.

Кроме того, при Реабилитационном центре для детей-инвалидов в Сонсголон планируется создать центр комплексного образования, здравоохранения и социального обеспечения для людей с инвалидностью. Создана рабочая группа по реализации этого проекта.

На прошлой неделе родители протестовали возле Государственного дворца, удерживая своих детей, страдающих параличом и живущих с ограниченными возможностями. Они потребовали, чтобы правительство помогло им приобрести противосудорожное средство, мышечный релаксант, которого не хватало более двух лет, для их детей и уделяло больше внимания их потребностям.

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