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Пожар в Нур-Султане тушат вертолет и 122 человека (видео)

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана в Нур-Султане с 20 июня горит сухостой. Для тушения пожара привлекли вертолет. Об этом передает «Казинформ».

На данный момент произведена опашка земли по периметру горения, общем задействованы 122 пожарника, 30 единиц техники. В 08:09 с аэродрома Нур-Султана для тушения пожара вылетел Ми-8 АО «Казавиаспас».

Пожар начался 20 июня в 15:03 по шоссе Коргалжын в районе озера Большой Талдыколь на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности. Загорелся камыш на ориентировочной площади 6,5 гектара.

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