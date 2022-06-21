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В Узбекистане задержали подозреваемую в убийстве двух несовершеннолетних детей
Предыстория: На востоке Узбекистана в доме нашли тела двух детей со следами убийства

CentralAsia (UZ) -  Генпрокуратура Узбекистана установила личность подозреваемой в убийстве двух детей в Андижане и раскрыла детали трагедии.

Ранее сообщалось, что в Андижане со следами убийства были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей.

Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено женщиной 1995 года рождения, проживающей в Избасканском районе.

Выяснилось, что в доме этой женщины с апреля 2022 года проживали ее двоюродная сестра и 2 ее несовершеннолетних детей (сын 10 лет, дочь 7 лет) и бабушка.

Женщина в своих показаниях рассказала , что ее двоюродная сестра отказывалась на просьбы освободить дом. 16 июня, воспользовалась ее отсутствием, задержанная пришла домой, и убив двоих детей своей двоюродной сестры, спрятала их тела в подвале дома.

В настоящее время подозреваемая женщина находится под стражей.

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