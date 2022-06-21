В Узбекистане задержали подозреваемую в убийстве двух несовершеннолетних детей

- Узбекистан, происшествия
- 11:56, 21 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана установила личность подозреваемой в убийстве двух детей в Андижане и раскрыла детали трагедии.
Ранее сообщалось, что в Андижане со следами убийства были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей.
Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено женщиной 1995 года рождения, проживающей в Избасканском районе.
Выяснилось, что в доме этой женщины с апреля 2022 года проживали ее двоюродная сестра и 2 ее несовершеннолетних детей (сын 10 лет, дочь 7 лет) и бабушка.
Женщина в своих показаниях рассказала , что ее двоюродная сестра отказывалась на просьбы освободить дом. 16 июня, воспользовалась ее отсутствием, задержанная пришла домой, и убив двоих детей своей двоюродной сестры, спрятала их тела в подвале дома.
В настоящее время подозреваемая женщина находится под стражей.