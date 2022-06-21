В Казахстане заявили, что в заторах на границе виноваты госорганы Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Уже несколько месяцев на пунктах пропусков Казахстана и Кыргызстана регулярно заявляют о скоплении грузового транспорта. Пересечь границу двух государств можно на семи пунктах из восьми, каждый из которых планируют модернизировать к 2025 году. Редакция Orda.kz узнала, как борются с затором на границе.

Начиная с февраля по апрель на казахстанско-кыргызской границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузового транспорта. Причинами заторов, по данным Комитета государственных доходов РК, стало увеличение грузопотока из Кыргызстана, а также политика госорганов соседнего государства.

«22–23 мая наблюдалось скопление около 200 грузовых автотранспортных средств со стороны Кыргызстана перед автомобильным пунктом пропуска «Кенбулун», это сопредельный пункт пропуска в Казахстане «Аухатты». Причиной стало направление пограничной службой и Министерством внутренних дел Кыргызстана порожних грузовых машин из пункта пропуска «Ак тилек» на пункт пропуска «Кенбулун» согласно совместному плану мероприятий», – сообщили в Комитете государственных доходов Orda.kz.

Для проверки перемещения грузов на границе используют сканирование товаросопроводительных документов, данные которых вносят в информационные сведения. При этом контрольные мероприятия не проводятся. В среднем продолжительность процедуры составляет около 3–5 минут.

В мае грузопоток машин увеличился, во-первых, из-за сезонных поставок овощей и фруктов, а во-вторых, по причине снятия всех коронавирусных ограничений. В среднем сейчас пограничные пункты пересекают 300–320 грузовых автомашин.

Всего между Казахстаном и Кыргызстаном восемь пропускных пунктов, один из которых – Бесагаш – закрыт. К 2025 году планируется поэтапная реконструкция каждого объекта, два из них уже модернизировали.

Чего ожидать от изменений на границе, рассказали в министерстве информации и инфраструктурного развития РК в ответ на запрос Orda.kz.

«Реконструкцией предусмотрены расширение территории пункта пропуска, модернизация существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами Rapiscan Eagle, увеличение количества кабин паспортного досмотра, расширение полос движения с разделением потоков. Модернизация позволит увеличить суточною пропускною способность транспортных средств более чем в два раза, а пассажиров – более чем в четыре раза», – ответили в ведомстве.

Реконструкцию пунктов «Карасу» и «Кордай» завершили ещё в марте 2021 года. Там установили новейшее оборудование, восемь полос для автотранспорта и 34 кабины паспортного контроля. Пропускная способность пассажиропотока увеличилась с 6 тысяч до 25 тысяч человек в сутки. Стоит отметить, что чаще всего пересекают границу на пункте пропуска «Кордай» те, кто планирует отдохнуть на Иссык-Куле.

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