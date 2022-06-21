Монголия намерена начать производство «зеленого» водорода

CentralAsia (MNG) - Японская энергетическая компания-разработчик SB Energy Corp подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с австралийской Elixir Energy Ltd (ASX: EXR) для изучения возможного развития гигаваттного проекта по производству зеленого водорода в пустыне Гоби в Монголии.

Компании проведут определенные предварительные технико-экономические обоснования для разработки небольшого пилотного проекта, который может проложить путь для более масштабной схемы.

SB Energy заявила, что хочет изучить возможность использования возобновляемых источников для производства зеленого водорода. Японская компания управляет ветряной электростанцией «Цэций» мощностью 50 МВт в пустыне Гоби через местное совместное предприятие, — передает монгольский новостной сайт Isее.mn.

«Превосходные возобновляемые ресурсы страны и близость к потенциальным рынкам водорода делают Монголию потенциальным местом первого уровня для будущего производства экологически чистого водорода, и мы с нетерпением ожидаем ускорения наших усилий в этом направлении в рамках этого нового партнерства», - сказал Нил Янг, управляющий директор и генеральный директор Elixir Energy.

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