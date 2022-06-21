В Херсонской области анонсировали референдум о вхождении в состав России

CentralAsia (CA) - Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — сказал он.

По его словам, более конкретные сроки пока не определены, однако власти уже решают организационные вопросы.

Стремоусов также уточнил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военных действий в Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там была создана военно-гражданская администрация, ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

Представители военно-гражданской администрации Херсонской области неоднократно высказывались за вхождение региона области в состав России. В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители.