ISW: Российские войска усиливают операции в Северодонецке-Лисичанске (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать эскалацию операций в Северодонецк-Лисичанск.

Выводы института:

Украинские источники заявили, что предстоящая неделя будет решающей для завершения захвата Северодонецка российскими войсками и что российские силы сосредоточат войска и технику в этом районе

Также российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны «Азот», где продолжаются бои.

Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и безуспешное продвижение к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Российские силы продолжали сосредотачиваться на сопротивлении дальнейшему продвижению украинских войск к северу от Харькова в сторону международной границы.

Российские войска продолжают оборонительные операции на южном направлении.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.