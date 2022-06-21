ISW: Российские войска усиливают операции в Северодонецке-Лисичанске (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:01, 21 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его информации, российские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать эскалацию операций в Северодонецк-Лисичанск.
Выводы института:
Украинские источники заявили, что предстоящая неделя будет решающей для завершения захвата Северодонецка российскими войсками и что российские силы сосредоточат войска и технику в этом районе
Также российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны «Азот», где продолжаются бои.
Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и безуспешное продвижение к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
Российские силы продолжали сосредотачиваться на сопротивлении дальнейшему продвижению украинских войск к северу от Харькова в сторону международной границы.
Российские войска продолжают оборонительные операции на южном направлении.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.