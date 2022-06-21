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Узбекистан посещает миссия МАГАТЭ

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба «Узатом».

В Ташкенте представители международной организации принимают участие в семинаре по подготовке к миссии SEED "Оценка безопасности на площадке сооружения АЭС и рассмотрение программы размещения нового ядерного устройства в Узбекистане".

Семинар, начавший свою работу 20 июня, продлится пять дней. Эксперты в области энергетики обсудят такие важные вопросы, как развитие атомно-энергетического проекта, безопасность территорий, на которых будет располагаться будущая АЭС, технические аспекты размещения ядерных технологий и другие аспекты.

В мероприятии помимо представителей МАГАТЭ принимают участие представители узбекистанских министерств и ведомств, занимающиеся подготовкой площадок для строительства первой АЭС в Центральной Азии.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке.

«Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

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