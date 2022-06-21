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Роскосмос готов отправить на орбиту женщину-космонавта из Монголии

CentralAsia (MNG) -  Российская государственная корпорация «Роскосмос" и Министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают перспективы подготовки женщины-космонавта из этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в понедельник, 20 июня, — передает Профиль.

Госкорпорация уже предоставила монгольской стороне возможные варианты подготовки и полета в космос. «По инициативе монгольской стороны в настоящее время госкорпорация «Роскосмос» и Министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают перспективы российско-монгольского сотрудничества в области космоса, в том числе по вопросу подготовки женщины-космонавта из Монголии», – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующий проект документа уже находится на рассмотрении монгольской стороны.

Президент Монголии ранее сообщил, что детали совместного с РФ космического полета уже обсуждались с главой российского государства. 22 марта 1981 года состоялся полет в космос первого монгольского космонавта Гуррагчаа Жугдэрдэмид. Монголия стала десятой страной во всем мире, чей гражданин совершил космический полет.

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