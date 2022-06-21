Генеральный инспектор Бундесвера Германии посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - 17 июня генеральный инспектор Бундесвера Федеративной Республики Германия генерал Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) нанес визит вежливости президенту Монголии, главнокомандующему Вооруженными силами Монголии У.Хурэлсух.

Президент Монголии подчеркнул, что двусторонние отношения и сотрудничество Монголии и Германии расширяются во многих областях, включая оборонный сектор и военное сотрудничество. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества во многих новых областях.

Генерал Эберхард Цорн подчеркнул, что войска двух стран уже много лет служат в Исламской Республике Афганистан, и отметил помощь, поддержку и ответственность монгольских вооруженных сил. Он также выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и поддержке развития Вооруженных сил Монголии.

Эберхард Цорн — немецкий генерал, занимающий должность 16-го и действующего генерального инспектора Бундесвера, Вооруженных сил Германии.

Родился 19 февраля 1960 г. в Саарбрюккене, Западная Германия. В 1978 г. поступил на военную службу в Артиллерийскую школу в Идар-Оберштайне, прошел обучение на офицера артиллерии и прошел обучение офицера артиллерии и курс экономических и организационных наук в Мюнхенский университет бундесвера с 1979 по 1983 год.

Получив звание 1-го лейтенанта, он был назначен командиром взвода и офицером разведки (S 2) 103-го наблюдательного батальона (Beobachtungsbataillon 103) в Пфуллендорфе с 1983 по 1987 год и стал командиром 3-й батареи 123-го наблюдательного батальона с 1987 по 1990 год. получил звание капитана и командира отдела управления огнем, операций и обучения (S 3) штаба 12-го артиллерийского полка с 1990 по 1991 год, оба в Таубербишофсхайме.

Он поступил на 34-й курс офицеров Генерального штаба в Командно-штабном колледже Бундесвера в Гамбурге с 1991 по 1993 год и посещал Французские курсы офицеров генерального штаба (CSEM / CID) в Париже, Франция, в 1993–1995 годах.

Он был назначен в KLK / 4-й отдел в Регенсбурге в качестве G4 и начальника отдела управления материальными средствами; Развертывание за границей в качестве логистики ACOS (G 4); Контингент немецкой армии UNPF/GECONIFOR(L); 1-й контингент, офицер штаба операций и обучения TROGIR (G 3) и начальник отдела административного контроля.

В 1997–1999 годах он был назначен офицером штаба операций и кадров (G 1 Op) командования вооруженных сил Германии в Кобленце, а в 1997–1999 годах стал командиром 295-го дивизиона полевой артиллерии / бронетанковой артиллерии (Feld- und Panzerartilleriebataillon 295). В 2001 г. получил звание подполковника, в 2001–2002 гг. стал помощником начальника отдела Управления кадров, социальных служб и центральных дел (PSZ IV 4) Федерального министерства обороны и помощником начальника отдела персонала PSZ I 4 в Бонне. С 2004 по 2007 год он стал начальником отделения планов / операций / организации (G 3) в штаб-квартире командования вооруженных сил Германии, планов / операций / организации ACOS (G 3) в командовании вооруженных сил Германии в Кобленце с 2004 по 2007 год. (вопросы кадровой политики/развитие лидерских качеств и гражданское образование) в Министерстве обороны в 2007–2009 гг., а в 2009–2010 гг. стал начальником штаба армии Z (центральные задачи) Федерального министерства обороны в Бонне.

Он стал командиром 26-й воздушно-десантной бригады дивизии быстрого реагирования в Саарлуи с 2010 по 2012 год и получил звание бригадного генерала. Он также занимал должность начальника личного штаба начальника штаба обороны в Берлине в 2012–2014 годах, стал командиром дивизии сил быстрого реагирования (DSK) в 2014–2015 годах и получил звание генерал-майора. Он стал директором военной политики Министерства обороны и генеральным директором по кадрам Министерства обороны в Берлине в 2017–2018 годах, дослужился до генерал-лейтенанта, затем стал генеральным инспектором Бундесвера и получил звание генерала с 19 апреля 2018 года.

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