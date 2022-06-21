Министр ИКТ Узбекистана проведет в США переговоры с Apple, Google, Meta, Visa и Mastercard

Шерзод Шерматов

CentralAsia (UZ) - 21 июня делегация Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзодом Шерматовым прибыла в США.

В рамках поездки в США запланировано проведение ряда встреч и переговоров делегации с представителями правительственных органов Штатов, ООН, международных финансовых институтов, крупнейших IТ-компаний, венчурных и инвестиционных фондов, а также с соотечественниками, работающими в Силиконовой долине.

По информации посольства Узбекистана, программа визита включает в себя встречи в штаб-квартирах таких крупнейших американских компаниях, как Apple, Google, Meta, Coursera, Visa, Mastercard и другие.

В ходе встреч планируется обсуждение вопросов привлечения мировых IТ-компаний в Узбекистан, расширения их присутствия на отечественном рынке, создания высокооплачиваемых трудовых мест для наших граждан в республике, предоставления доступа к инструментам монетизации онлайн-платформ для пользователей из Узбекистана, увеличения экспорта услуг в данной сфере.