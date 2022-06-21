В монгольских отелях 3–5 звезд наблюдается значительный рост доходов

CentralAsia (MNG) - Доходы отелей с рейтингом от 3 до 5 звезд в Монголии выросли более чем на 31,6 млрд тугриков ($10,2 млн) или 89,3 процента к концу апреля 2022 года. Что касается обычных отелей в Монголии, доходы увеличились до 31,7 миллиарда тугриков ($10,2 млн) или 79,4 процента.

Таким образом, за первые четыре месяца 2022 года гостиничная индустрия принесла доход в размере 99 миллиардов тугриков ($31,7 млн).

Монголия имеет свою уникальную культуру, обычаи и образ жизни, которые проявляются в туристическом секторе. Хотя Монголия имеет просторы, обширные земли с богатой историей и культурным ландшафтом, туристический сектор не развивается на высоком уровне из-за неадекватной инфраструктуры, непрофессиональных услуг, отсутствия связи, недостаточных инвестиций и сезонных эффектов.

Из-за пандемии коронавируса в Монголии с 26 февраля 2020 года введено строгое регулирование, и большинство организаций и компаний были закрыты из-за карантина. Таким образом, большинство бизнес-секторов стали застойными и в основном затронули сферу туризма из-за этого процесса изоляции.

Это означает, что непосредственно затронуты 88 тысяч возможностей трудоустройства, а также отдельные лица и компании, которые связаны со сферой туризма, такой как мотели, гостиницы, курорты, лагеря, музеи, кинотеатры, места развлекательных услуг, художественные выставки, события и мероприятия, фестивали Наадам и их компании-организаторы, частные лица и компании, предоставляющие транспортные услуги, столкнулись с прямыми потерями.

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