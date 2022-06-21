В Казахстане проверяют заявление бизнесмена на «брата Назарбаева» о рейдерском захвате компании

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о поступлении заявления о рейдерском захвате компании Karuan. Ранее некоторые местные СМИ писали, что бизнесмен Нурша Какенов обвинил в рейдерстве Болата Назарбаева, младшего брата экс-президента Нурсултана Назарбаева.

В АФМ заявили, что заявление гражданина Какенова Н. о рейдерском захвате Karuan поступило 17 июня в департамент экономических расследований по Алматы из прокуратуры Алматы.

«Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении АФМ.

Ранее появилась информация о том, что «в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой» зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства.

Болат Назарбаев — младший брат экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Во время январских событий Нурсултан Назарбаев утратил пост руководителя влиятельного в стране Совета безопасности, вслед за этим должностей лишились его ближайшие родственники и приближённые лица. По сообщениям, младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев 6 января пересек казахстанско-кыргызскую границу, а затем вылетел из Кыргызстана в Дубай.

В апреле этого года один из владельцев завода Almaty Steklo в Алматинской области заявил, что стал жертвой рейдерского захвата бизнеса и половиной доли его предприятия завладел Болат Назарбаев. Чуть ранее, в марте, АФМ заявило о выявлении майнинговых компаний, аффилированных с Болатом Назарбаевым.

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